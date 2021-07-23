Гассиев прокомментировал победу над Валлишом в бою за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе

Россиянин Мурат Гассиев прокомментировал победу над представителем Германии Михаэлем Валлишом в бою за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. Россиянин одержал победу в бою в четвёртом раунде, отправив соперника в нокаут.
«Сегодня был реально очень тяжёлый вес и соперник больших габаритов, но я буду двигаться дальше в правильном направлении. Спасибо всем людям, которые дают возможность боксировать. У меня должен был быть другой соперник — Эркан Тепер, у них разные стили с Валлишем, но мы провели хорошие спарринги, и в целом работа строится примерно одинаково. Я всегда боксирую до последнего, пока судья не скажет «стоп». Если услышу «стоп», то сразу остановлюсь.
У меня был большой перерыв, но не будем возвращаться в прошлое. Моя задача тренироваться и готовиться к боям, а дело промоутеров — подбирать даты, соперников и место. Я буду готов к любому сопернику», — приводит слова Гассиева Федерация бокса России.
В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.
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