Гассиев прокомментировал победу над Валлишом в бою за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе

Россиянин Мурат Гассиев прокомментировал победу над представителем Германии Михаэлем Валлишом в бою за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. Россиянин одержал победу в бою в четвёртом раунде, отправив соперника в нокаут.

«Сегодня был реально очень тяжёлый вес и соперник больших габаритов, но я буду двигаться дальше в правильном направлении. Спасибо всем людям, которые дают возможность боксировать. У меня должен был быть другой соперник — Эркан Тепер, у них разные стили с Валлишем, но мы провели хорошие спарринги, и в целом работа строится примерно одинаково. Я всегда боксирую до последнего, пока судья не скажет «стоп». Если услышу «стоп», то сразу остановлюсь.

У меня был большой перерыв, но не будем возвращаться в прошлое. Моя задача тренироваться и готовиться к боям, а дело промоутеров — подбирать даты, соперников и место. Я буду готов к любому сопернику», — приводит слова Гассиева Федерация бокса России.

В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

