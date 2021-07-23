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Остович пришла на взвешивание перед боем с Ванзант в купальнике

Остович пришла на взвешивание перед боем с Ванзант в купальнике
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Американки Рэйчел Остович и Пейдж Ванзант прошли процедуру взвешивания. Она получилась яркой: Остович появилась на церемонии в облегающем купальнике. Ванзант, обладающая не менее эффектной внешностью, на этот раз была одета в спортивные штаны и топ.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Bare Knuckle FC.

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Ванзант выступала в ММА с 2012 по 2020 год. Кроме того, с 2014 по 2020 год она дралась в UFC. После ухода из UFC Пейдж подписала контракт с организацией Bare Knuckle FC. В дебютном поединке Ванзант уступила Бритэн Харт, теперь она постарается закрыть поражение в поединке с Остович.

Примечательно, что Остович и Ванзант уже дрались по правилам ММА. В январе 2019 года победу болевым приёмом одержала Ванзант.

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