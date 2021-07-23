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Фьюри: Уайлдер ментально сломлен. Я расправлюсь с ним за пять раундов

Фьюри: Уайлдер ментально сломлен. Я расправлюсь с ним за пять раундов
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с Деонтеем Уайлдером.

«Ментально он уже сломлен. В прошлый раз я уничтожил его за семь раундов, а в следующий раз расправлюсь с ним ещё быстрее. За пять раундов. Он знает, что если бы мы дрались десять раз, я бы выиграл десять раз», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 9 октября.

В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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