Фьюри: Уайлдер ментально сломлен. Я расправлюсь с ним за пять раундов

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с Деонтеем Уайлдером.



«Ментально он уже сломлен. В прошлый раз я уничтожил его за семь раундов, а в следующий раз расправлюсь с ним ещё быстрее. За пять раундов. Он знает, что если бы мы дрались десять раз, я бы выиграл десять раз», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.



Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 9 октября.



В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.