Диллашоу и Сэндхаген показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (США) состоялась церемония взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам UFC on ESPN 27. Его главным событием станет бой бывшего чемпиона организации в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и Кори Сэндхагена.



По итогам взвешивания Сэндхаген и Диллашоу показали равный вес — 61,6 кг.



Результаты взвешивания:



Кори Сэндхаген (61,6 кг) – Ти Джей Диллашоу (61,6 кг)

Кайлер Филлипс (61,4 кг) – Раулиан Паива (61,4 кг)

Даррен Элкинс (66,2 кг) – Даррик Миннер (65,9 кг)

Миранда Маверик (56,9 кг) – Мэйси Барбер (56,9 кг)

Адриан Янез (61,4 кг) – Рэнди Коста (61,2 кг).



Напомним, поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения.



Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.



На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сэндхагена 14 побед и два поражения.