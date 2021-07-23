Диллашоу и Сэндхаген показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (США) состоялась церемония взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам UFC on ESPN 27. Его главным событием станет бой бывшего чемпиона организации в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу и Кори Сэндхагена.
По итогам взвешивания Сэндхаген и Диллашоу показали равный вес — 61,6 кг.
Результаты взвешивания:
Кори Сэндхаген (61,6 кг) – Ти Джей Диллашоу (61,6 кг)
Кайлер Филлипс (61,4 кг) – Раулиан Паива (61,4 кг)
Даррен Элкинс (66,2 кг) – Даррик Миннер (65,9 кг)
Миранда Маверик (56,9 кг) – Мэйси Барбер (56,9 кг)
Адриан Янез (61,4 кг) – Рэнди Коста (61,2 кг).
Напомним, поединок Диллашоу и Сэндхагена должен был состояться 9 мая на турнире UFC Вегас 26, однако бой был перенесён из-за полученного Диллашоу повреждения.
Диллашоу проведёт первый бой с момента потери пояса UFC, которого его лишили за употребление запрещённых препаратов. Напомним, тест бойца на наличие в организме эритропоэтина дал положительный результат.
На счету 35-летнего Диллашоу 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. У 28-летнего Сэндхагена 14 побед и два поражения.
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