Реванш Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг состоится 30 октября на турнире UFC 267

Реванш между бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Петром Яном и обладателем соответствующего пояса Алджэмейном Стерлингом состоится 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267, сообщает в своём «твиттере» журналист Ариэль Хельвани. Главными событиями турнира станут бои Стерлинга и Яна, а также поединок между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой за титул в полутяжёлом весе.



Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

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