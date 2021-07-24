Лобов намекнул на завершение карьеры после поражения от Беринчика

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов сообщил, что будет завершать спортивную карьеру после поражения от Дениса Беринчика в поединке на голых кулаках.



«Может, с весовой категорией чуть перегнул, гонял много, взвешивание поздно было, но это так, нюансы. Я знал, что Денис высококлассный боец, именно поэтому с ним и хотел попробовать. Что тут кто знает с кем выходить, если уж выходить, так с таким бойцом. Или получится, и к звёздам, или не получится.



Скорее всего, я, наверное, буду завязывать. Вес — это одно, но нету огня в сердце больше. Когда тренируешься нормально, а вот этого огня, что раньше был, нету. А когда его нет, сюда выходить, чтобы посмотреть, как и что, это не то место», — приводит слова Лобова «Матч ТВ».