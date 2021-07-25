«Теперь это мой дивизион». Ян обратился к Диллашоу

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на удачное возобновление карьеры другим экс-чемпионом лиги Ти Джеем Диллашоу. Россиянин выразил уважение бойцу, но подчеркнул, что дивизион уже не принадлежит американцу.

«Уважение воину Ти Джею Диллашоу. Побед над тобой всегда была моей целью. Теперь это мой дивизион», — написал Ян на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 25 июля по московскому времени бой с участием Диллашоу возглавил турнир UFC Вегас 32. Американец раздельным решением победил второго номера рейтинга Кори Сэндхегена. Это был первый поединок Ти Джея с января 2019 года. Экс-чемпион лиги в легчайшем весе отбывал длительную дисквалификацию за применение допинга.