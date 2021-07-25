Конор Макгрегор показал, как тренируется с гипсом на ноге. Фото

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новые фото на своей странице в «Инстаграме», где показал, как проходят его тренировки. В настоящее время Конор восстанавливается после перелома ноги, который он получил во время боя с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье



«Жизнь — это не просто события, которые с нами происходят, — это то, как мы с ними справляемся. Вперёд, парни. Работаю дальше», — написал Макгрегор.

Фото можно посмотреть на странице Макгрегора в «Инстаграме».

Макгрегор и Порье встречались на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Порье одержал победу в первом раунде, именно после того, как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.