Конор Макгрегор показал, как тренируется с гипсом на ноге. Фото

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новые фото на своей странице в «Инстаграме», где показал, как проходят его тренировки. В настоящее время Конор восстанавливается после перелома ноги, который он получил во время боя с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье
«Жизнь — это не просто события, которые с нами происходят, — это то, как мы с ними справляемся. Вперёд, парни. Работаю дальше», — написал Макгрегор.
Фото можно посмотреть на странице Макгрегора в «Инстаграме».
Макгрегор и Порье встречались на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Порье одержал победу в первом раунде, именно после того, как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 25 июля 2021
-
12:11
-
11:59
-
11:30
-
11:24
-
10:57
-
10:16
-
09:47
-
09:36
-
09:28
-
07:36
-
07:33
-
05:15
-
04:16
-
03:04
-
02:13
-
01:42
-
01:02
-
00:45
- 24 июля 2021
-
23:15
-
23:00
-
21:53
-
20:51
-
19:01
-
17:41
-
16:26
-
14:11
-
12:40
-
11:33
-
09:49
-
09:29
-
07:33
-
01:02
- 23 июля 2021
-
23:55
-
22:53
-
21:06