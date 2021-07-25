Джастин Бибер встретился с Макгрегором и поддержал его
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Популярный канадский певец Джастин Бибер встретился с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».
«Завтрак для чемпионов. Важно, как ты поднимаешься», — написал Бибер.
Фото можно посмотреть на странице Джастина Бибера в «Инстаграме».
В настоящее время Конор восстанавливается после перелома ноги, который он получил во время боя с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Макгрегор и Порье встречались на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Порье одержал победу в первом раунде, именно после того, как Макгрегор сломал ногу.
Новость по темеПорье: Макгрегор слаб ментально
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