Джастин Бибер встретился с Макгрегором и поддержал его

Популярный канадский певец Джастин Бибер встретился с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».



«Завтрак для чемпионов. Важно, как ты поднимаешься», — написал Бибер.

Фото можно посмотреть на странице Джастина Бибера в «Инстаграме».

В настоящее время Конор восстанавливается после перелома ноги, который он получил во время боя с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Макгрегор и Порье встречались на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Порье одержал победу в первом раунде, именно после того, как Макгрегор сломал ногу.