Хабиб высказался о Сэндхегене
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о бойце легчайшего веса Кори Сэндхегене. Россиянин отдал должное Кори за бой, который тот провёл с Ти Джеем Диллашоу.
«В любом случае, Кори — человек дела. Он будет проблемой для любого бойца дивизиона», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранним утром 25 июля по московскому времени Сэндхеген выступил в главном событии турнира UFC Вегас 32. Кори встретился с экс-чемпионом промоушена в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу. По итогам пяти раундов Сэндхеген уступил раздельным решением судей.
Это поражение стало первым для Кори в 2021 году. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-чемпиона лиги, ветерана промоушена Фрэнки Эдгара.
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