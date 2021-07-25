Хабиб высказался о Сэндхегене

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о бойце легчайшего веса Кори Сэндхегене. Россиянин отдал должное Кори за бой, который тот провёл с Ти Джеем Диллашоу.

«В любом случае, Кори — человек дела. Он будет проблемой для любого бойца дивизиона», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 25 июля по московскому времени Сэндхеген выступил в главном событии турнира UFC Вегас 32. Кори встретился с экс-чемпионом промоушена в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу. По итогам пяти раундов Сэндхеген уступил раздельным решением судей.

Это поражение стало первым для Кори в 2021 году. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-чемпиона лиги, ветерана промоушена Фрэнки Эдгара.