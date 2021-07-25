Диллашоу: Ян победил Стерлинга, Альджамейн выглядел плохо

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился мыслями о мартовском поединке Петра Яна и Альджамейна Стерлинга, в котором россиянин проиграл дисквалификацией из-за запрещённого удара. По словам Диллашоу, Стерлинг в той схватке не наработал на победу.

«Я хочу вернуть пояс. Это мой пояс. Я не был впечатлён последним титульным боем. Думаю, Ян победил. Стерлинг выглядел плохо. Этот бой вижу следующим для себя. Смогу ли я выступить в феврале или марте? Будет здорово», — сказал Диллашоу на пресс-конференции.

Напомним, ранним утром 25 июля по московскому времени Диллашоу выступил в главном событии турнира UFC Вегас 32. Американец раздельным решением судей одолел Кори Сэндхегена. Это был первый бой Ти Джея с января 2019 года.