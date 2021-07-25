«Дедушка, я тебя размажу». Махачев обратился к дос Аньосу

29-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев обратился к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Рафаэлю дос Аньосу. Ранее дос Аньос в своём «твиттере» написал, что получил бой с топовым соперником. Когда у него поинтересовались, идёт ли речь о Махачеве, Рафаэль спросил: «Разве Махачев топовый?»

«Забавно, что Рафаэль дос Аньос появился спустя несколько дней и только после того, как обновились рейтинги. Не волнуйся, дедушка, я тебя размажу. Даже несмотря на то, что ты находишься ниже в рейтинге», — написал Махачев у себя в «твиттере».



Напомним, ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).