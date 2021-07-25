Результаты турнира ММА Серия-37 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 24 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-37 Strong Spirit. На турнире состоялись 11 поединков. Приводим результаты всех боёв.



ММА Серия-37: Strong Spirit, 24 июля 2021 года, Санкт-Петербург

1. Марат Самедов победил Махбуба Нурализода единогласным решением судей;

2. Гаджи Магдиев победил Бобура Сафарова ТКО во 2-м раунде (2:21);

3. Михаил Сотников победил Максима Бармина ТКО в 3-м раунде (2:15);

4. Аскерхан Абдулвагабов победил Эламана Бекмамата ТКО в 1-м раунде (3:28);

5. Муслим Магомедов победил Асада Йорова удушающим приёмом в 1-м раунде (3:05);

6. Рыскул Уулу победил Сохиба Искандарова ТКО в 3-м раунде (0:50);

7. Кемран Рамалданов победил Михаила Турканова удушающим приёмом в 1-м раунде (2:20);

8. Сергей Бобрышев победил Александра Балаура КО во 2-м раунде (3:10);

9. Роман Карасев победил Гаджимурада Камалутдинова болевым приёмом в 1-м раунде (3:10);

10. Илья Варварский и Шахмар Садыгов свели бой вничью;

11. Алексей Шуркевич победил Залимхана Юсупова ТКО во 2-м раунде (4:01).