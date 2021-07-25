Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира ММА Серия-37 в Санкт-Петербурге

Результаты турнира ММА Серия-37 в Санкт-Петербурге
Комментарии

В Санкт-Петербурге 24 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-37 Strong Spirit. На турнире состоялись 11 поединков. Приводим результаты всех боёв.

ММА Серия-37: Strong Spirit, 24 июля 2021 года, Санкт-Петербург

1. Марат Самедов победил Махбуба Нурализода единогласным решением судей;
2. Гаджи Магдиев победил Бобура Сафарова ТКО во 2-м раунде (2:21);
3. Михаил Сотников победил Максима Бармина ТКО в 3-м раунде (2:15);
4. Аскерхан Абдулвагабов победил Эламана Бекмамата ТКО в 1-м раунде (3:28);
5. Муслим Магомедов победил Асада Йорова удушающим приёмом в 1-м раунде (3:05);
6. Рыскул Уулу победил Сохиба Искандарова ТКО в 3-м раунде (0:50);
7. Кемран Рамалданов победил Михаила Турканова удушающим приёмом в 1-м раунде (2:20);
8. Сергей Бобрышев победил Александра Балаура КО во 2-м раунде (3:10);
9. Роман Карасев победил Гаджимурада Камалутдинова болевым приёмом в 1-м раунде (3:10);
10. Илья Варварский и Шахмар Садыгов свели бой вничью;
11. Алексей Шуркевич победил Залимхана Юсупова ТКО во 2-м раунде (4:01).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021