«Человек не понимает, что воскресенье — день отдыха». Тухугов показал фото с Хабибом

Российский боец ММА Зубайра Тухугов в шутку посетовал на упорство экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Тухугов опубликовал фото с Нурмагомедовым, на снимке они находятся на тренировках.

«Человек, который не понимает, что воскресенье — это день отдыха. Кто-нибудь, заберите его отсюда», — подписал фото Зубайра.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Тухугова.

Нурмагомедов уже завершил карьеру. В октябре 2020 года он в очередной раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив Джастина Гэтжи. Прямо в октагоне россиянин сообщил, что принял решение об уходе. За карьеру Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

Президент UFC Дана Уайт неоднократно уговаривал чемпиона вернуться, но Нурмагомедов не изменил решения.