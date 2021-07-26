«Человек не понимает, что воскресенье — день отдыха». Тухугов показал фото с Хабибом
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Российский боец ММА Зубайра Тухугов в шутку посетовал на упорство экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Тухугов опубликовал фото с Нурмагомедовым, на снимке они находятся на тренировках.
«Человек, который не понимает, что воскресенье — это день отдыха. Кто-нибудь, заберите его отсюда», — подписал фото Зубайра.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Тухугова.
Нурмагомедов уже завершил карьеру. В октябре 2020 года он в очередной раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив Джастина Гэтжи. Прямо в октагоне россиянин сообщил, что принял решение об уходе. За карьеру Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.
Президент UFC Дана Уайт неоднократно уговаривал чемпиона вернуться, но Нурмагомедов не изменил решения.
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