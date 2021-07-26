Вудли: планирую нокаутировать Джейка Пола

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли поделился ожиданиями от поединка с YouTube-блогером Джейком Полом. Вудли подчеркнул, что его план на поединок — нокаутировать оппонента.
«Я планирую его нокаутировать. Чувствую, что все мои тренировки направлены на насилие.
Его слова о том, что он нокаутирует меня в третьем раунде? Каждый хочет делать прогнозы. Но человек не знает, что даже будет есть завтра на завтрак.
В каком раунде будет нокаут? Я просто говорю, что планирую его нокаутировать», — цитирует Вудли BJPenn.
Поединок блогера и экс-бойца UFC должен состояться 29 августа в Кливленде (Огайо, США). Пол провёл уже три боя по правилам бокса, одержав во всех победы. Пол уже говорил, что хочет провести поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.
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