Вудли: планирую нокаутировать Джейка Пола

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли поделился ожиданиями от поединка с YouTube-блогером Джейком Полом. Вудли подчеркнул, что его план на поединок — нокаутировать оппонента.

«Я планирую его нокаутировать. Чувствую, что все мои тренировки направлены на насилие.

Его слова о том, что он нокаутирует меня в третьем раунде? Каждый хочет делать прогнозы. Но человек не знает, что даже будет есть завтра на завтрак.

В каком раунде будет нокаут? Я просто говорю, что планирую его нокаутировать», — цитирует Вудли BJPenn.

Поединок блогера и экс-бойца UFC должен состояться 29 августа в Кливленде (Огайо, США). Пол провёл уже три боя по правилам бокса, одержав во всех победы. Пол уже говорил, что хочет провести поединок с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.