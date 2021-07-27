Шлеменко: раньше Макгрегор был голодным, а сейчас — жирный кот

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о спаде в карьере экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
«Стоит ли Конору открыться переменам и потренироваться у других специалистов? Вообще нет, это опасное заблуждение. Тут не футбол: чуть что, сразу тренера менять. Главная его проблема вовсе не в лагере и тренерах — у него условия жизни изменились. Из простого пацана без денег он превратился в богача. Раньше был голодным, разрывающим всех в октагоне, а сейчас — жирный кот, который хоть и готов драться, но до конца не идет", — приводит слова Шлеменко «Р-Спорт».
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и американец Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Конор сломал ногу.
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