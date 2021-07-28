Россиянин Хатаев победил казахстанца Нурдаулетова и вышел в 1/4 финала ОИ-2020 по боксу
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В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялся поединок 1/8 финала по боксу в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх – 2020 между представителем России Имамом Хатаевым и казахстанцем Бекзадом Нурдаулетовым, который завершился победой Хатаева раздельным решением судей.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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