Хирн рассказал, когда может состояться бой Джошуа и Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, назвал даты возможного проведения поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри. Они должны были встретиться на ринге, но американец Деонтей Уайлдер добился права третьего боя с Фьюри. Из-за срывая боя Джошуа решил провести поединок с украинцем Александром Усиком.

«Мы хотели провести бой в декабре. Но Джошуа предстоит драться в сентябре. Бой Фьюри перенесли на октябрь, сейчас более реалистично выглядит февраль.

У нас есть большое предложение от Саудовской Аравии, чтобы бой состоялся там. Но не будем торопиться, давайте сначала Джошуа победит Усика. Если всё пойдёт не по плану, то о бое с Фьюри можно забыть», — цитирует Хирна talkSPORT.