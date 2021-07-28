Хирн рассказал, когда может состояться бой Джошуа и Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, назвал даты возможного проведения поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри. Они должны были встретиться на ринге, но американец Деонтей Уайлдер добился права третьего боя с Фьюри. Из-за срывая боя Джошуа решил провести поединок с украинцем Александром Усиком.
«Мы хотели провести бой в декабре. Но Джошуа предстоит драться в сентябре. Бой Фьюри перенесли на октябрь, сейчас более реалистично выглядит февраль.
У нас есть большое предложение от Саудовской Аравии, чтобы бой состоялся там. Но не будем торопиться, давайте сначала Джошуа победит Усика. Если всё пойдёт не по плану, то о бое с Фьюри можно забыть», — цитирует Хирна talkSPORT.
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