Российский боксёр Батыргазиев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр

Российский боксёр Альберт Батыргазиев успешно преодолел 1/8 финала турнира Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг. В 1/8 финала Батыргазиев единогласным решением судей победил Алекси де ла Круза из Доминиканской Республики. Этот бой стал для Батыргазиева дебютным на Олимпийских играх.

В четвертьфинале Батыргазиев встретится с бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года Цэндбаатаром Эрдэнэбатыном из Монголии.

«Когда я выхожу на ринг, никогда не сомневаюсь в своей победе. Иначе зачем вообще выходить. Что касается конкретно этого поединка, то у меня не получилось реализовать всё то, что было задумано. Я старался не принимать на себя удары, потому что даже удар по защите отнимает силы. Поэтому я старался отскакивать и не принимать удары, что у меня и получилось. А остальное не особо получилось реализовать. В общем, этот бой получился скомканным, хотя не могу сказать, что я переживал или горел в связи с дебютом на Олимпиаде. В следующих поединках буду выглядеть в разы лучше», — приводит слова Альберта пресс-служба Федерации бокса России.