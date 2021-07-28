Шон Стриклэнд: Чимаев — один из тех парней, с кем приходится биться насмерть

Американский боец UFC Шон Стриклэнд поделился мнением о спаррингах со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



«Он провёл в городе несколько недель, это было весело. У нас были отличные войны. Чимаев отлично подходит мне как спарринг-партнёр. Он никогда не останавливается и тренируется очень усердно. Он из тех парней, с кем приходится биться насмерть. Тебе нужно выходит на бой с ним зная, что один из вас сегодня умрёт. Если не будет такого настроя, то Чимаев разнесёт тебя к чертям», — цитирует Стриклэнда Sports Keeda.



Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры. Но в итоге решил вернуться.



В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно.



Ранее сообщалось, что следующим соперником Чимаева станет китайский боец Ли Цзинлян. Как сообщили СМИ, стороны уже согласовали условия контракта. Цзинлян за карьеру одержал 18 побед и потерпел 8 поражений. В UFC китайский боец выступает с 2014 года.