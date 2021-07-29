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Стала известна следующая соперница Холли Холм

Стала известна следующая соперница Холли Холм
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Бывшая чемпионка UFC, ветеран смешанных единоборств Холли Холм проведёт следующий поединок 16 октября, сообщает MMAJunkie. Соперницей Холм станет 30-летняя бразильская спортсменка Норма Дюмон.

У Холм будет первый поединок в 2021 году. Последний раз она появлялась в октагоне 4 октября 2020 года и единогласным решением судей победила Ирен Алдану. В последних четырёх встречах она победила трижды и уступила в титульном бою Аманде Нуньес. Холм занимает второе место в рейтинге легчайшего веса.

Норма Дюмон последний поединок провела в мае 2021 года, победив Фелисию Спенсер раздельным решением судей. Всего на её счету семь поединков в ММА, в которых она одержала шесть побед и потерпела одно поражение.

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