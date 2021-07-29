Стерлинг — о фанатах, критикующих его за бой с Яном: не могу дождаться, чтобы заткнуть их

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг поделился ожиданиями от реванша с бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Петром Яном, а также высказался о болельщиках, которые критикуют его за предыдущий бой с Яном.
«Это ненастоящие болельщики. Они просто время от времени смотрят спорт. В конце концов мы их развлекаем, но я не могу дождаться, чтобы заткнуть их. Я просто должен выйти и доминировать над Яном. Ожидаю, что всё так и будет. Этот парень тренируется как сумасшедший, верно? Где-то внутри он почувствовал всю мою мощь. Полагаю, что это будет совершенно другой бой. Но я действительно думаю, что в мой лучший день этот парень ко мне даже не прикоснётся», — сказал Стерлинг в эфире MMA on SiriusXM в «Твиттере».
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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