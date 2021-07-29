А. Емельяненко: молодые и голодные бойцы наступают на пятки — все хотят славы и денег

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в «Инстаграме» разместил новый пост, где рассказал о продолжающихся тренировках с Даудом «Стханским» Кельбихановым.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Продолжаются мои тренировки. Каждый день занимаемся вместе с Даудом «Стханским». Начал проводить спарринги — пока через день. Молодые и голодные бойцы наступают на пятки. Оно и неудивительно — все хотят заработать славу и деньги», — написал Емельяненко.
Александр Емельяненко показал тренировку в зале:
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради того поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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