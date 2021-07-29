Василевский — о спаррингах с Хабибом: он не мог меня свалить

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский вспомнил, как проводил совместные спарринги в США с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, спарринги с ним прошли не «очень тяжело».



«С Хабибом мне было не очень тяжело спарринговаться. То ли удобно с ним было. Он на тот момент в стойке был не очень. У него был один или два боя в UFC. Он не очень хорошо двигался в стойке. Хабиб тогда ещё не был таким габаритным, не так много гонял. Я был помощнее физически. Не давал ему себя валить. Спарринговались мы не очень часто. Он приехал позже.



Я рассказывал ситуацию, когда мы с ним спарринговали. По заданию был чистый бокс. Он начал пропускать, начал газовать. Предложил в борьбу. Он не мог меня свалить. Дошло до того, что он предложил подраться на улице. Я ему объяснял, что не бью сильно, бью обычно. Конечно, я согласился выйти на улицу. Мы начали как будто выходить. Нас начали разнимать», — рассказал Василевский в интервью, размещённом на канале Fight Show в YouTube.