Российский боксёр Имам Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады

Российский боксёр Имам Хатаев (до 81 кг) вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале турнира россиянин одолел представителя Испании Газимагомеда Джалидова.
В полуфинале Хатаев встретится с британцем Бенджамином Уиттакером. Бой состоится 1 августа, начало — в 6:50 мск.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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