Макки угрожал избить жену и детей Фрейре

Перед турниром Bellator 263 состоялась традиционная пресс-конференция участников. Масштабный трэш-ток устроили участники мейн-ивента Патрисио Фрейре и Эй-Джей Макки.

Особенно усердствовал в этом претендент на титул Макки. Он начал угрожать не только сопернику, но и его супруге, а также детям.

В результате Фрейре вспылил и едва не устроил потасовку с соперником.

Видео можно посмотреть в «инстаграмме» Bellator.

Права на видео принадлежат Bellator.

Турнир Bellator 264 будет проходить в Инглвуде, Калифорния. Он состоится в ночь на 1 августа мск. Фрейре и Макки оспорят титул Bellator в финале Гран-при промоушена.

В турнире примут участие сразу три российских бойца. Усман Нурмагомедов сразится с Мэнни Муро, Ислам Мамедов — с Брентом Примусом, а Гаджи Рабаданов — с Дэниелом Кэри.