Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макки угрожал избить жену и детей Фрейре

Макки угрожал избить жену и детей Фрейре
Комментарии

Перед турниром Bellator 263 состоялась традиционная пресс-конференция участников. Масштабный трэш-ток устроили участники мейн-ивента Патрисио Фрейре и Эй-Джей Макки.

Особенно усердствовал в этом претендент на титул Макки. Он начал угрожать не только сопернику, но и его супруге, а также детям.

В результате Фрейре вспылил и едва не устроил потасовку с соперником.

Видео можно посмотреть в «инстаграмме» Bellator.

Права на видео принадлежат Bellator.

Турнир Bellator 264 будет проходить в Инглвуде, Калифорния. Он состоится в ночь на 1 августа мск. Фрейре и Макки оспорят титул Bellator в финале Гран-при промоушена.

В турнире примут участие сразу три российских бойца. Усман Нурмагомедов сразится с Мэнни Муро, Ислам Мамедов — с Брентом Примусом, а Гаджи Рабаданов — с Дэниелом Кэри.

Новость по теме
Промовидео к бою Фрейре — Макки на Bellator 263
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021