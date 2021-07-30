Макки угрожал избить жену и детей Фрейре

Перед турниром Bellator 263 состоялась традиционная пресс-конференция участников. Масштабный трэш-ток устроили участники мейн-ивента Патрисио Фрейре и Эй-Джей Макки.
Особенно усердствовал в этом претендент на титул Макки. Он начал угрожать не только сопернику, но и его супруге, а также детям.
В результате Фрейре вспылил и едва не устроил потасовку с соперником.
Видео можно посмотреть в «инстаграмме» Bellator.
Права на видео принадлежат Bellator.
Турнир Bellator 264 будет проходить в Инглвуде, Калифорния. Он состоится в ночь на 1 августа мск. Фрейре и Макки оспорят титул Bellator в финале Гран-при промоушена.
В турнире примут участие сразу три российских бойца. Усман Нурмагомедов сразится с Мэнни Муро, Ислам Мамедов — с Брентом Примусом, а Гаджи Рабаданов — с Дэниелом Кэри.
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