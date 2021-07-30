Олег Саитов высказался о выступлениях российских боксёров на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов высказался о выступлении российских боксёров на Олимпиаде в Токио.
«Мужчины боксируют хорошо, но делать прогнозы ещё рано. У нас осталась одна девочка и в выступлении женской сборной по боксу нужно будет разбираться, почему такой результат. Но это исключительно моё мнение. Я думаю, что Олимпийские игры — это психология и всё зависит от настроя. Можно выйти на финальный бой и возомнить себя чемпионом, а позже перегореть. Всегда нужно идти и сражаться, как на последний бой.
Не хочу на данном этапе кого-то выделять, у меня есть фавориты, но говорить о них сейчас не буду, чтобы не сглазить. Я бы пожелал нашим спортсменам не переживать и вести себя спокойно. Я по своему опыту могу сказать, что «обжёгся» один раз на своей первой Олимпиаде, плохо настроился психологически и в итоге кое — как смог вытащить бой. Выделить кого-то из других стран сложно, так как бокс за последнее время очень изменился. Раньше сильная сборная была у Кубы, а сейчас — у США», — цитирует Саитова пресс-служба Федерации бокса России.
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