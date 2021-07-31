Россиянин Габил Мамедов вышел в 1/4 финала ОИ-2020 по боксу

В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялся поединок 1/8 финала соревнований Олимпийских игр – 2020 по боксу у мужчин в весовой категории до 63 кг, в котором встречались представитель России Габил Мамедов и Ришарно Луи Колен из Маврикия. По результатам 3-раундового боя победу единогласным решением судей одержал Мамедов.
В 1/4 финала Габилу будет противостоять боксёр из США Кейшоном Дэвисом. Соревнования продолжатся во вторник, 3 августа. Начало запланировано на 5:00 мск.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 34 медали — 10 золотых, 14 серебряных 10 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории.
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