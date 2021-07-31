Хабиб Нурмагомедов встретился с Майком Тайсоном. Фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл встречу с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном. Соответствующие фото были размещены на странице Хабиба в «Инстаграме».
«Как-нибудь прокомментирую свои сегодняшние эмоции, но не сейчас, а пока поделюсь фотками. Приятно было видеть тебя, легенда», — подписал фото Хабиб.
Фотографии можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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