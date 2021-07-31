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UFC Вегас 33: битвы взглядов. Видео

UFC Вегас 33: битвы взглядов. Видео
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В ночь с 31 июля на 1 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 33. В главном событии вечера сойдутся Юрайя Холл и Шон Стрикленд.

В преддверии турнира прошла церемония битвы взглядов.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Вегас 33

Основной кард

Юрайя Холл (№ 8) — Шон Стриклэнд (№ 11) — средний вес
Кунг Хо Канг — Рени Яя — легчайший вес
Чеянн Байс — Глория Де Паула — женский минимальный вес
Никлас Штольце — Джаред Гуден — полусредний вес
Брайан Барберена — Джейсон Уитт — полусредний вес

Предварительный кард

Коллин Энглин — Мелсик Багдасарян — полулёгкий вес
Крис Грюцмахер (70,76) — Рафа Гарсия — лёгкий вес
Данни Чавес — Кай Камака — полулёгкий вес
Джин Ю Фрей — Эшли Йодер — женский минимальный вес
Райан Бенуа — Заррух Адашев — наилегчайший вес
Филип Роу — Орион Коске — полусредний вес.

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