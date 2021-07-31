Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов прокомментировал решение завершить карьеру.



«Да, настало время закончить. Есть много вариантов и предложений, но драться я не буду. Чтобы достичь успеха, мне нужно сконцентрироваться на других вещах. Конечно, я останусь со своими спонсорами. Они стали для меня семьёй и я чувствую их поддержку. Так что я не прощаюсь с бойцовской деятельностью, но мне нужно закончить карьеру в качестве бойца», — цитирует Лобова MMAFighting.



34-летний Артём Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. После этого он выступал в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение. В последнем поединке Лобов проиграл украинскому боксёру-профессионалу Денису Беринчику в поединке на голых кулаках. Поединок проходил в рамках турнира по кулачным боям в Киеве. Бой был остановлен в четвёртом раунде углом Артёма Лобова.