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Лобов прокомментировал решение завершить карьеру

Лобов прокомментировал решение завершить карьеру
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Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов прокомментировал решение завершить карьеру.

«Да, настало время закончить. Есть много вариантов и предложений, но драться я не буду. Чтобы достичь успеха, мне нужно сконцентрироваться на других вещах. Конечно, я останусь со своими спонсорами. Они стали для меня семьёй и я чувствую их поддержку. Так что я не прощаюсь с бойцовской деятельностью, но мне нужно закончить карьеру в качестве бойца», — цитирует Лобова MMAFighting.

34-летний Артём Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. После этого он выступал в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение. В последнем поединке Лобов проиграл украинскому боксёру-профессионалу Денису Беринчику в поединке на голых кулаках. Поединок проходил в рамках турнира по кулачным боям в Киеве. Бой был остановлен в четвёртом раунде углом Артёма Лобова.

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