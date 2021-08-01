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Х. Магомедшарипов отреагировал на слова соперника о допинге в олимпийской сборной России

Х. Магомедшарипов отреагировал на слова соперника о допинге в олимпийской сборной России
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Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов отреагировал на высказывания Джонатана Кироса в адрес Олимпийской сборной России

«Соперник удивил. Парень был с характером. Думал, после первого раунда он сильнее устанет. Он на 15 лет старше меня, так что он удивил.

Он говорил о допинге у россиян на Олимпиаде? Я не слышал, что он говорил такое. Какой допинг? У меня не было времени за этим наблюдать. Я готовился к бою. Если бы я знал, что он так говорит, это никак бы не поменяло моего поведения. Каждый может говорить всё, что хочет. Это его право. Но у него нет никаких доказательств», — сказал Магомедшарипов на пресс-конференции.

На турнире Bellator 263 Магомедшарипов техническим нокаутом победил Кироса.

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