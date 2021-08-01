Российский боксёр Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпийских игр

Российский боксёр Альберт Батыргазиев пробился в полуфинал турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония). В 1/4 финала со счётом 3:2 он одолел бронзового призёра чемпионата мира 2019 года Цэндбаатара Эрдэнэбатына, представляющего Монголию.
За счёт победы над монгольским боксёром Батыргазиев гарантировал себе бронзовую медаль Олимпийских игр.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе, а также хоккее на траве.
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