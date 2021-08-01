Российский боксёр Замковой стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио

Российский боксёр Андрей Замковой не смог пробиться в финал олимпийского турнира в Токио (Япония). Андрей выступает в весовой категории до 69 кг. В полуфинальном поединке россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, уступил представителю Кубы Роньелю Иглесиасу Сотолонго.



Сотолонго является олимпийским чемпионом 2012 года, но тогда он выступал в весовой категории до 64 кг.

Отметим, что благодаря выходу в полуфинал Олимпиады Замковой завоевал бронзовую медаль.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе, а также хоккее на траве.