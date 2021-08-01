Олег Тактаров рассказал, с каким голливудским актёром у него сложились дружеские отношения

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров сообщил, с каким из голливудских актёров у него сложились дружеские отношения. Тактаров и сам известен как актёр — Олег снимался во многих голливудских, а также отечественных картинах.

«С Робертом Де Ниро сложились тёплые дружеские отношения. Он настоял на моём участии в съёмках в фильме «Право на убийство», в одной из сцен которого, кстати, Де Ниро и Аль Пачино впервые встретились на съёмочной площадке. Это была сцена в ресторане, где я рассказываю, на какой машине лучше всего удирать от полиции. Впоследствии Роберт стал гостем на моей свадьбе», — приводит слова Тактарова «Аргументы и Факты — Пенза».

Тактаров и сейчас по большей части занят работой в киноиндустрии, однако интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии.