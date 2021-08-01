Олег Тактаров рассказал, как однажды в ресторане на него напали сразу 5 охранников

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о поединке 2007 года с популярным актёром Дольфом Лундгреном, а также вспомнил случай из жизни, когда ему пришлось применить силу.



«Меня попросили привезти звезду для боя, и так вышло, что согласился только Дольф – у остальных не было необходимой спортивной подготовки. Что касается драк в жизни, то я всегда старался обходить их стороной. Хотя, вспоминается случай, когда в одном из ресторанов на меня напали сразу пять охранников. Правда, очень быстро разбежались», — приводит слова Тактарова «Аргументы и Факты — Пенза».



После ухода из спорта Тактаров по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии.

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