Бакши прокомментировал выход в полуфинал Олимпиады

Российский средневес Глеб Бакши прокомментировал победу в четвертьфинале Олимпийских игр в бою с Дарреллом Валсентом, признав, что не ожидал от соперника слишком грязного бокса.

«Сразу скажу, что я недоволен многими своими действиями. Признаюсь, что не был готов к такому количеству грязных вещей со стороны соперника. Мы настраивались на другой поединок, и в итоге мне сбили план. Я понимал, что меня будут придерживать, но не так явно. Но ничего – поборолись и добыли очень важную победу.

Хотя я несколько раз апеллировал к судье, и только потом он снял балл с оппонента, а мог снять и ещё. Да, я знаю регламент… Я гарантировал себе медаль Олимпиады, но я люблю металл с другим отливом. Я приехал в Токио за золотом», — приводит слова Бакши официальный сайт Федерации бокса России.