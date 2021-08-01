Эй Джей Макки: я — лучший полулегковес в мире. Не только в Bellator, среди всех лиг

Новый чемпион Bellator Эй Джей Макки прокомментировал победу в поединке с бывшим чемпионом в полулёгком весе Патрисио Фрейре.
«Я — лучший боец в полулёгком весе в мире, и неважно, о какой лиге идёт речь — UFC, ONE FC, PFL. После этого боя на моём счету в банке лежит $ 1 млн. Я готов поставить их против любого бойца.
Я обращаюсь к Showtime и Bellator. Давайте займёмся большими делами, давайте изменим этот вид спорта. Нужно объединить пояса ведущих лиг. В детстве я мечтал подраться с Максом Холлоуэйем, но сейчас я лучший боец в этом весе, и мне неважно, кто будет моим противником. Я почти закончил в полулёгком дивизионе. Я уже много раз говорил, что, возможно, перейду в лёгкий вес», — приводит слова Макки MMA Fighting.
В ночь с 31 июля на 1 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по ММА Bellator 263. В главном поединке вечера состоялся титульный бой в рамках финала Гран-при полулегковесов между бразильцем Патрисио Фрейре и американцем Эй Джеем Макки. Победу в бою удушающим приёмом в первом раунде одержал Макки. Таким образом, американец завоевал титул и стал чемпионом Bellator.
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