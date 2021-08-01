Розенстрайк отреагировал на яркий нокаут в исполнении армянского бойца UFC
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Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк не оставил без внимания яркий дебют в UFC армянского бойца Мельсика Багдасаряна, который в первом бою в лиге победил нокаутом. Розенстрайк поприветствовал успешного новичка.
«Мельсик, добро пожаловать, пушка!», — написал на своей странице в «Твиттере» Розенстрайк.
На турнире UFC Вегас 33 Багдасарян выступил в основном карде и уже во втором раунде нокаутировал Коллина Энглина. По завершению турнира участники схватки получили бонус по $ 50 тыс. за «Бой вечера».
Добавим, Багдасарян попал в UFC благодаря успешному выступлению в контендер-серии Даны Уайта. Всего в смешанных единоборствах спортсмен провёл семь поединков. Победа над Энглиным стала шестой в карьере. На данный момент Мельсик проживает в США.
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