Розенстрайк отреагировал на яркий нокаут в исполнении армянского бойца UFC

Суринамский тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк не оставил без внимания яркий дебют в UFC армянского бойца Мельсика Багдасаряна, который в первом бою в лиге победил нокаутом. Розенстрайк поприветствовал успешного новичка.

«Мельсик, добро пожаловать, пушка!», — написал на своей странице в «Твиттере» Розенстрайк.

На турнире UFC Вегас 33 Багдасарян выступил в основном карде и уже во втором раунде нокаутировал Коллина Энглина. По завершению турнира участники схватки получили бонус по $ 50 тыс. за «Бой вечера».

Добавим, Багдасарян попал в UFC благодаря успешному выступлению в контендер-серии Даны Уайта. Всего в смешанных единоборствах спортсмен провёл семь поединков. Победа над Энглиным стала шестой в карьере. На данный момент Мельсик проживает в США.