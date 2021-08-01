Гаджиев: А. Емельяненко не может выйти в клетку, он капитально пьёт

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что Александр Емельяненко, невзирая на все старания привести себя в форму, не сможет провести поединок ни с Джиганом, ни с Артёмом Тарасовым, ни с кем-либо ещё.

«Ничего не будет. Ну я считаю, что ничего не будет. Саня, к сожалению, не в состоянии драться. Не, драться-то то он всегда в состоянии, но он не в состоянии реально присутствовать в бойцовской индустрии в полном смысле этого слова, потому что он пьёт. Я не говорю, конкретно про сегодняшний день. Может он сегодня не пьёт и камни кидает. Но в целом, он пьющий человек, мы все это понимаем. И это у него не развлечение — это у него болезнь.



Я считаю, что он не может выйти в клетку. Он нормально капитально пьёт. У него другой приоритет.



Наверное, взять его за руку и довести до клетки можно было бы. Я мог бы, ты, Азамат Бостанов. Но надо же продавать права, продавать билеты. Кто за это возьмётся, это же огромные риски. Это как сидеть на пороховой бочке, которая, скорее всего, взорвётся. Саша — хороший пацан на самом деле, но ненадёжный. Я не говорю, что он ненадёжный в делах. Медийно он супер, но Саша абсолютно бессистемно относится к тренировочному процессу и реально может подвести», — рассказал Гаджиев в интервью, размещённом на канале Александра Лютикова в YouTube.