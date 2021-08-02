Менеджер Хабиба Нурмагомедова — о Коноре Макгрегоре: он снова полюбил наркотики

Менеджер бывшего российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, ответил на вопрос о возможном реванше с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Брат, Конор теперь вообще не боец высокого уровня. Он снова полюбил наркотики. Ему нужно пройти реабилитацию и поработать над своей жизнью. Драться ему теперь незачем«, – приводит слова Абдель-Азиза BJPenn.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и американец Дастин Порье. Представитель США одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.