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Менеджер Хабиба Нурмагомедова — о Коноре Макгрегоре: он снова полюбил наркотики

Менеджер Хабиба Нурмагомедова — о Коноре Макгрегоре: он снова полюбил наркотики
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Менеджер бывшего российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, ответил на вопрос о возможном реванше с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Брат, Конор теперь вообще не боец высокого уровня. Он снова полюбил наркотики. Ему нужно пройти реабилитацию и поработать над своей жизнью. Драться ему теперь незачем«, – приводит слова Абдель-Азиза BJPenn.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и американец Дастин Порье. Представитель США одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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