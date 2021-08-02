Фьюри — о поединке с Уайлдером: я настроен на большой нокаут

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с Деонтеем Уайлдером.



«Я жду, что наш бой будет похож на наезд 18-колёсного автомобиля. Так оно и будет. Я наберу вес и выйду на бой 136-килограммовым. Потому что я настроен на большой нокаут», — приводит слова Фьюри Daily Star.



Изначально планировалось, что третий поединок Фьюри — Уайлдер состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 9 октября.



В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.