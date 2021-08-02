Хирн: не верю, что бой Головкина и Альвареса можно организовать в сентябре
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Промоутер Эдди Хирн не верит, что бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса можно провести в сентябре 2021 года. Ранее стало известно, что Сауль Альварес остался без соперника после срыва боя с Калебом Плантом.
«Я не верю, что бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса можно организовать в сентябре. Знаю, что Геннадий сейчас полностью сконцентрирован на поединке с Ретой Муратой в декабре. Бой Альвареса и Головкина всегда стоит на повестке дня, пока они оба не закончат карьеры. Этот бой можно было бы провести в мае 2022 года.
Но сейчас нам нужно определиться, будет ли Альварес драться 18 сентября. Или нам стоит расслабиться и смириться с тем фактом, что нам предстоит всего один бой в этом году», — приводит слова Хирна BoxingScene.
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