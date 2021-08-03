Россиянин Мамедов уступил американцу Дэвису и не сумел выйти в полуфинал ОИ-2020 по боксу

В Токио (Япония) на арене «Кокугикан» состоялся боксёрский поединок 1/8 финала Олимпийских игр — 2020 в весовой категории до 63 кг, в котором представитель России Габил Мамедов встречался с американцем Кейшоном Дэвисом. Бой завершился победой представителя США раздельным решением судей.
Отметим, что после двух раундов судьи оценивали результат поединка как ничейный. Ключевым стал третий раунд, в котором Габил Мамедов дважды оказался в нокдауне, что во многом и предопределило исход боя. Выход в полуфинал гарантировал бы нашему боксёру как минимум бронзовую медаль.
Напомним, на старте турнира Мамедов победил Дамиана Дуркача из Польши (5:0), а затем в 1/8 финала оказался сильнее Ришарно Луи Колена из Маврикия (5:0).
Встречи полуфинальной стадии пройдут в пятницу, 6 августа. Начало — в 8:00 мск.
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