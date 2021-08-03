Бой Махачева с дос Аньосом запланирован на турнир UFC 267, который пройдёт 30 октября

29-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, принял предложение о бое с 36-летним представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом. Стороны согласовали дату и место поединка — 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает MMA Fighting.
Бой между Дос Аньосом и Махачевым присоединится к растущему составу турнира UFC 267, который, как ожидается, будет включать в себя пару титульных поединков, поскольку Ян Блахович будет защищать титул от посягательств Гловера Тейшейры, в то время как Алджэмейн Стерлинг столкнётся с Петром Яном за пояс в легчайшем весе.
Ранее Махачев поднялся на пятое место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на седьмом месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).
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