Конор Макгрегор попросил перенести свой бой на инвалидной коляске

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что его боксёрский поединок на колясках с ирландским пародистом Элом Фораном состоится несколько позже, чем предполагалось изначально. Ранее стало известно, что комик и инвалид-колясочник Стиво Тимоти организовал вечер бокса, который должен был пройти 11 сентября в Ирландии. В главном бою вечера будет сражаться сам Стиво Тимоти, а в соглавном бою состоится противостояние Форана и Макгрегора.



«Ребята, в сентябре выходить на ринг мне всё-таки ещё рановато. Я продолжаю восстановление. Мои врачи и физиотерапевты советует повременить с этим боем. Думаю, он состоится не ранее конца октября. Может быть, в ноябре или декабре. Трудно сейчас говорить о конкретной дате. Но я в деле! Подождите немного, пожалуйста!» — написал Конор в своём «твиттере».

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