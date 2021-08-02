«Это удар ниже пояса». Майкл Биспинг осудил высказывание Макгрегора об отце Хабиба

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг осудил другого бывшего чемпиона организации Конора Макгрегора за недавний твит об отце Хабиба.



«Это был удар ниже пояса. Говори всё, что угодно, но семья должна оставаться за чертой, которую нельзя пересекать. Тем более, если речь об умерших родственниках. Весь мир осуждает Конора за это. Тут даже нечего объяснять, это очень плохо. Макгрегор посмеялся над смертью чужого отца. У Хабиба были очень близкие отношения с отцом. Абдулманап был важной частью успеха некоторых дагестанских бойцов», — цитирует Биспинга SportsKeeda.



Напомним, после победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал: «Добро всегда побеждает зло». Именно эти слова россиянина задели Макгрегора.



«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор.

Новость по теме «Он пересёк черту». Даниэль Кормье осудил высказывание Макгрегора об отце Хабиба