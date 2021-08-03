Алджэмейн Стерлинг: в моей карьере были победы, которые я считаю поражениями
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг разместил свежий пост на своей странице в «Инстаграме», где поделился мыслями о собственной карьере.
«С каждым годом я узнаю о себе всё больше и больше. Понимаю, каким же человеком хочу стать. В моей карьере были победы, поражения и даже победы, которые я считаю поражениями. Всё это уроки, пользу от которых я получаю до сих пор. Каждый проходящий день — это очередные 24 часа, которые каждый из нас может использовать себе во благо. Я верю, что у меня это получится. Я всегда горжусь тем, чего добился, но при этом меня не оставляет страх потерять всё», — написал Стерлинг на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на странице Стерлинга в «Инстаграме».
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