Деррик Льюис собирается закончить нокаутом бой с Ганом

Боец UFC Деррик Льюис поделился ожиданиями от боя за титул временного чемпиона в тяжёлом весе с Сирилом Ганом, который 8 августа возглавит UFC 265 в Хьюстоне.



«Я иду за нокаутом. Самое лучшее ощущение – это когда ты нокаутируешь соперника. Ган имеет хорошо поставленный удар, но по стилю он скорее кикбоксер, к тому же Сирил не любит добивать своих соперников. И по ходу боя он не набирает темп. Надеюсь, со мной он будет драться по-другому. Я не хочу участвовать в скучной драке», – цитирует Льюиса SCMP.



Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC решило провести поединок Гана и Льюиса за временный титул.



Ранее Ган одержал победу в поединке с россиянином Александром Волковым. Бой, проходивший на турнире UFC Vegas 30, закончился победой Гана единогласным решением судей. Перед этим поединком Ган занимал третье место в рейтинге тяжеловесов UFC. Волков находился на пятом месте в рейтинге.