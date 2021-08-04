Деррик Льюис собирается закончить нокаутом бой с Ганом

Боец UFC Деррик Льюис поделился ожиданиями от боя за титул временного чемпиона в тяжёлом весе с Сирилом Ганом, который 8 августа возглавит UFC 265 в Хьюстоне.
«Я иду за нокаутом. Самое лучшее ощущение – это когда ты нокаутируешь соперника. Ган имеет хорошо поставленный удар, но по стилю он скорее кикбоксер, к тому же Сирил не любит добивать своих соперников. И по ходу боя он не набирает темп. Надеюсь, со мной он будет драться по-другому. Я не хочу участвовать в скучной драке», – цитирует Льюиса SCMP.
Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC решило провести поединок Гана и Льюиса за временный титул.
Ранее Ган одержал победу в поединке с россиянином Александром Волковым. Бой, проходивший на турнире UFC Vegas 30, закончился победой Гана единогласным решением судей. Перед этим поединком Ган занимал третье место в рейтинге тяжеловесов UFC. Волков находился на пятом месте в рейтинге.
- 4 августа 2021
-
21:41
-
21:08
-
20:22
-
19:19
-
18:20
-
16:16
-
14:21
-
13:59
-
13:21
-
12:05
-
10:38
-
10:15
-
01:28
-
00:11
- 3 августа 2021
-
22:36
-
21:56
-
21:41
-
19:54
-
19:42
-
18:06
-
16:48
-
15:39
-
14:15
-
12:24
-
11:42
-
11:04
-
10:14
-
09:15
-
08:49
-
08:36
-
07:34
-
06:42
-
06:06
-
05:39
- 2 августа 2021
-
23:55