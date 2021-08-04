Джордж Форман рассказал, какое решение Деррика Льюиса «разбило ему сердце»
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, легендарный Джордж Форман высказался о топ-тяжеловесе UFC Деррике Льюисе. По его словам, Деррик мог бы стать классным боксёром. Форман признался, что переход Льюиса в ММА «разбил ему сердце».
«Льюис перешёл в ММА, это было мудрое решение. Но оно мне разбило сердце. Деррик мог бы стать великим боксёром. Разрушительная машина», — приводит слова Формана ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, в ночь с 7 на 8 августа по московскому времени Деррик Льюис выступит на турнире UFC 265. Там он встретится с Сирилем Ганом. На кону их схватки будет стоять титул временного чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Бой Ган — Льюис возглавит турнир.
Напомним, полноценным поясом чемпиона владеет Фрэнсис Нганну.
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